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В Одесі затримано ексбойовика «ДНР» який брав участь у боях за Донецький аеропорт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Одесі затримано ексбойовика «ДНР» який брав участь у боях за Донецький аеропорт
У складі «ДНР» підозрюваний обстрілював оборонні позиції українських військ
СБУ

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів

Служба безпеки України викрила колишнього бойовика російських окупаційних угруповань у ході контрдиверсійних заходів в Одеській області. Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону «Спарта» терористичної організації «ДНР» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У складі ворожого угруповання він обстрілював оборонні позиції українських військ, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на «курсах» снайперів. Але після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину.

В Одесі затримано ексбойовика «ДНР» який брав участь у боях за Донецький аеропорт фото 1

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів. Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

В Одесі затримано ексбойовика «ДНР» який брав участь у боях за Донецький аеропорт фото 2

При обшуках за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Раніше повідомлялося, що Андрій Анофрієв, терорист, якого мали б судити як бойовика територистичної «ЛНР», спокійно розвиває свою кар’єру, очолюючи власне підтриємство у Дніпрі і підписуючи контракти з держпідприємствами.

Теги: СБУ Одещина війна «ДНР»

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