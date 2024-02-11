Військові пояснили, що буде в разі оточення окупантами Авдіївки

ЗСУ пояснили, що буде, якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці

У разі просування ворога можливе оперативне оточення Авдіївки

Якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, яка проходить західніше коксохіму, то логістика та посилення українських військ будуть ускладнені. Про це заявив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в етері телемарафону.

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Представник ЗСУ зазначив, що в разі просування ворога може йтися про оперативне оточення.

«Якщо вони вийдуть ближче до артерії постачання, до дороги, яка йде трохи західніше коксохімічного заводу, то постачання, логістика, заміна, посилення наших підрозділів в Авдіївці буде дуже ускладнене», – пояснив речник.

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За його словами, в'їзд в Авдіївку для не військових дуже ускладнений. Так, правоохоронці не можуть заїхати в місто, щоб встановити наслідки ворожих обстрілів та ймовірних жертв.

Лиховій нагадав про удар росіян 8 лютого по пункту незламності та сховищі в супермаркет на проспекті Центральному. Кількість жертв атаки не можуть з'ясувати й досі, оскільки правоохоронці не мають доступу до місця інциденту.

Нагадаємо, що російські окупанти фокусують зусилля на Авдіївському напрямку, намагаючись відрізати шляхи забезпечення українських військових у напівоточеному місті.

Триває 718-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.