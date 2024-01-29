Окупанти заявили про захоплення Табаївки під Куп'янськом: ЗСУ відреагували

Те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності

Російські загарбники поширили інформацію про нібито захоплення Табаївки на Куп'янському напрямку, але дана інформація не відповідає дійсності, у місті тривають бої. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«У Куп'янському районі населений пункт Крохмальне важливий для російських військ, тому що це іміджево, їм потрібно перед виборами подати хоч якусь перемогу. У селищі Крохмальне до початку широкомасштабного вторгнення проживало 45 людей, а на сьогодні там вже цивільних не було, селище зруйновано. Адже ворог подає це як перемогу за масштабом схожу на взяття Берліна. Це все, чим окупанти можуть на сьогодні похизуватися», – розповів Фітьо.

За його словами, втрата Крохмального для ЗСУ не є такою важливою, адже наші захисники перейшли на більш вигідні позиції. «А те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території - все, на що спромоглися загарбники. А з нашої сторони основне – зберегти життя військовослужбовців», – зазначив представник Сухопутних військ.

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Фітьо додав, що якщо у ЗСУ є можливість стати на кращі рубежі, щоб зайняти оборону і потім перейти до наступальних дій, покращити тактичне становище, то це буде зроблено. Він також наголосив, що командири приймають правильні, обґрунтовані тактичні рішення для збереження життя свого особового складу.

Триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Найбільше боїв точиться на Авдіївському та Мар'їнському напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по артилерійському засобу та станції радіоелектронної боротьби противника.