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Військові пояснили, чому окупанти брали паузу у використанні дронів-камікадзе

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військові пояснили, чому окупанти брали паузу у використанні дронів-камікадзе
Безпілотник, який пошкодив енергетичну інфраструктуру Одещини
фото: Офіс Генерального прокурора

Вдарити безпілотниками по Одещині дозволила плюсова температура

Іранські дрони-камікадзе, що їх Росія використовує у війні проти України, чутливі до холоду. Тож аби використовувати їх, окупантам необхідно підлаштовуватися під погодні умови. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких розташований Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність», – пояснила речниця.

За словами Гуменюк, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.

Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що понад півтора мільйона людей на Одещині залишились без світла.

 

Теги: окупанти росіяни росія

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