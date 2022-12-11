Військові пояснили, чому окупанти брали паузу у використанні дронів-камікадзе

Вдарити безпілотниками по Одещині дозволила плюсова температура

Іранські дрони-камікадзе, що їх Росія використовує у війні проти України, чутливі до холоду. Тож аби використовувати їх, окупантам необхідно підлаштовуватися під погодні умови. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких розташований Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність», – пояснила речниця.

За словами Гуменюк, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.

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Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що понад півтора мільйона людей на Одещині залишились без світла.