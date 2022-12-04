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Трасу Одеса – Рені буде частково перекрито: мапа об’їзду

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Трасу Одеса – Рені буде частково перекрито: мапа об’їзду
З 6 грудня частково перекриють трасу Одеса-Рені
фото: photogoroda.com

Трасу Одеса-Рені перекриють з 6 грудня

Трасу Одеса – Рені буде частково перекрито через ремонт залізничного переїзду. Ремонт триватиме з 6 до 12 грудня.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

«Перекриття руху через залізничний переїзд на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15, біля смт. Сарата», – йдеться в повідомленні.

З 23:00 6 грудня до 05:00 години ранку 12 грудня на дорозі М-15 «Одеса - Рені» (на м. Бухарест), км 118+300 (біля смт. Сарата) буде закрито рух для всіх видів транспорту, у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на залізничному переїзді.

Враховуючи велику кількість скарг щодо заторів, стану покриття на залізничному переїзді, АТ «Укрзалізниця» буде проводити аварійно-ремонтні роботи.

Мета робіт – ліквідувати аварійну ситуацію, яка сталася на переїзді біля смт. Сарата, шляхом підняття колій, що вирівняє поздовжній профіль ділянки переїзду і дасть змогу транспорту з більшою швидкістю перетинати зазначену ділянку. Також буде проведено ремонт покриття на переїзді на підходах до нього.

Трасу Одеса – Рені буде частково перекрито: мапа об’їзду фото 1

На час проведення робіт, об'їзд буде здійснюватися через дорогу місцевого значення О162235 та територіального значення Т-16-43, за маршрутом с. Ярославка та с. Кулевча в обох напрямках (на м. Ізмаїл та на м. Одеса).

До слова, в Одесі планують відновити роботу громадського електротранспорту. 

Теги: Ізмаїл Одеса ремонт Укрзалізниця

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