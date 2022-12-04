Трасу Одеса – Рені буде частково перекрито: мапа об’їзду

Трасу Одеса-Рені перекриють з 6 грудня

Трасу Одеса – Рені буде частково перекрито через ремонт залізничного переїзду. Ремонт триватиме з 6 до 12 грудня.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.



«Перекриття руху через залізничний переїзд на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15, біля смт. Сарата», – йдеться в повідомленні.

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З 23:00 6 грудня до 05:00 години ранку 12 грудня на дорозі М-15 «Одеса - Рені» (на м. Бухарест), км 118+300 (біля смт. Сарата) буде закрито рух для всіх видів транспорту, у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на залізничному переїзді.

Враховуючи велику кількість скарг щодо заторів, стану покриття на залізничному переїзді, АТ «Укрзалізниця» буде проводити аварійно-ремонтні роботи.

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Мета робіт – ліквідувати аварійну ситуацію, яка сталася на переїзді біля смт. Сарата, шляхом підняття колій, що вирівняє поздовжній профіль ділянки переїзду і дасть змогу транспорту з більшою швидкістю перетинати зазначену ділянку. Також буде проведено ремонт покриття на переїзді на підходах до нього.

На час проведення робіт, об'їзд буде здійснюватися через дорогу місцевого значення О162235 та територіального значення Т-16-43, за маршрутом с. Ярославка та с. Кулевча в обох напрямках (на м. Ізмаїл та на м. Одеса).

До слова, в Одесі планують відновити роботу громадського електротранспорту.