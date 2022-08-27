У Москві горіло авто заступника начальника управління Генштабу ЗС РФ (фото)

Євген Секретарьов займається військовою цензурою в ЗМІ

У Москві загорівся автомобіль заступника начальника управління Генштабу ЗС РФ, який займається військовою цензурою в ЗМІ, повідомляють у Telegram російські канали.

Вони пишуть, що горів автомобіль Євгена Секретарьова, який працює у восьмому управлінні Генштабу ЗС РФ, яке відповідає за військову цензуру. Його співробітники стежать, щоб у ЗМІ не з'являлася «неправильна фактура» про російську армію.

«БМВ» X6 Секретарьова стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе і там же раптово загорілася. Найбільше постраждала задня частина авто – багажник повністю вигорів. Слідчі не виключають, що джип Секретарьова хтось підпалив», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за кілька метрів від автомобіля вигоріла трава, а також, за словами очевидців, неподалік машини нібито бачили підозрілу дівчину, але її причетність до пожежі не встановлено.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

23 серпня, у Москві в телецентрі «Останкіно» відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою, донькою ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, Дар'єю Дугіною.

Спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, але прокололися.

Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.