На Слов’янському напрямку військові знищили дві вантажівки з рашистами

Бійці відкинули ворожу ДРГ, яка намагалася форсувати річку

Прикордонники разом із Силами оборони знищили техніку та живу силу російських загарбників на Слов’янському напрямку. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

«Виявляли рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець. Із протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів», – йдеться в повідомленні.

Також на спостережному пості бійці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася форсувати річку. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник із втратами відійшов.

Раніше повідомлялося, що бійці зі складу Оперативного угруповання військ «Каховка» знищили на Херсонщині російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

Крім того, Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

Тим часом, в окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у Мелітополі влучання у військкомат, у якому перебували загарбники. Інформація уточнюється.

До слова, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.