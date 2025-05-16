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Проходження ВЛК для осіб з обмеженою придатністю. Міноборони нагадало про терміни

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Повторну ВЛК мають пройти чоловіки віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби

Усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Про це нагадали у Міністерстві оборони України, передає «Главком».

Крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно.

Хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК

Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Механізм проходження повторної ВЛК

Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему «Резерв+».

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Наслідки у разі невиконання вимог закону 

У разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов'язаних:

  • ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції України;
  • працівники поліції на підставі звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП;
  • доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік – військові й у них є дитина до 18 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

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Теги: військомат військові мобілізація військовозобов'язаний

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