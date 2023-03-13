Військовий облік для жінок-медиків: Міноборони повідомило деталі

Наразі немає мобілізації жінок, проте є зміни щодо системи обліку

До 2026 року Українські жінки, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації до 2026 року. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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За словами Маляр, наразі немає мобілізації жінок, проте є зміни щодо системи обліку.

«До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов'язкової постановки на облік. Інші професії » лише в добровільному порядку», » заявила вона.

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Заступниця міністра додала, що зміни про спрощення системи призову було заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

«Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку», – додала Маляр.

Вона також повідомила, що за власним бажанням нині на фронті перебувають близько 5 тисяч жінок.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року набув чинності наказ Міноборони, згідно з яким українки певних професій мають стати на військовий облік.

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Розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.