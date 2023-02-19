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Добровільна мобілізація в Україні показала хороші результати – The Times

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Добровільна мобілізація в Україні показала хороші результати – The Times
фото ілюстративне

В Україну досі прибувають добровольці з інших країн, готові воювати

Нещодавно запущена в Україні кампанія добровільної мобілізації дала «хороші результати». Про це повідомляє The Times з посиланнмя на джерело з Офісу президента України.

Банкова визнала, що кількість живої сили у противника сама по собі є проблемою, попри низький рівень дисципліни у росіян.

Тому вимушено реагуючи на зростання чисельності ворожих військ, влада вирішила запустити програму добровільного вербування солдатів паралельно зі звичайною мобілізацією. За словами одного зі співрозмовників, ім'я якого видання не називає, така «добровільна мобілізація» продемонструвала «хороші результати».

Також на Банковій повідомили, що в Україну досі прибувають добровольці з інших країн, готові воювати.

Нагадаємо, що штурмові бригади «Гвардії наступу», до яких можуть вступати добровольці, націлені на посилення сил оборони та на звільнення окупованих територій України. Основу таких підрозділів складатимуть діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.

Людина яка хоче приєднатися до «Гвардії наступу» може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються. Можна обрати бригаду, в якій хоче служити людина, чи це бригада Нацполіції «Лють», чи бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон» чи шість бригад Нацгвардії. Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він обрав.

Для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських.

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Теги: ЗСУ війна Україна росія

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