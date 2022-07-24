Міноборони повідомило скільки жінок служить у лавах ЗСУ

Майже 40 тисяч жінок у лавах ЗСУ захищають Україну

Понад 5 тисяч жінок зараз перебувають на передовій

У Збройних силах України на сьогодні служить понад 38 тисяч жінок. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів у Києві, передає «Укрінформ».

Маляр зауважила, що понад 5 тисяч жінок зараз перебувають на передовій.

«Крім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок», – повідомила Маляр.

Зважаючи на ці цифри, зауважила вона, Україна має сьогодні один з найвищих показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували штаб російського полку на Луганщині. Також минулої доби на Півдні України українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.

Нещодавно українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці.

Разом з тим 11 липня Збройні сили взяли під контроль село Іванівка в Херсонській області. Про це повідомила 60-а окрема піхотна бригада оперативного командування «Каховка» Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

«Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБРвдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає бойові сили.