Військово-морські сили показали, як знищили ворожий катер в районі Тендрівської коси (відео)
Військово-морські сили Збройних сил України завдали чергового удару по морських спроможностях ворога. В районі стратегічно важливої Тендрівської коси, що у північній частині Чорного моря, українські захисники знищили катер російських загарбників, інформує «Главком».
Відповідне відео успішного ураження цілі Військово-морські сили Збройних сил України оприлюднили у соцмережі. На кадрах видно момент точного влучання, після якого вороже судно спалахує та отримує критичні пошкодження.
«Ще мінус один катер у ворога», – йдеться у дописі.
«Чітка робота, холодний розрахунок і жодного шансу для противника», – додали у Військово-морських силах Збройних сил України.
«Главком» писав, що Сили оборони України продовжують методично нищити авіацію та логістику ворога. У ніч на 17 лютого 2026 року в окупованому Криму було уражено дефіцитний російський корабельний вертоліт Ка-27. Окрім того, під прицільний вогонь потрапили три стратегічно важливі пункти управління безпілотниками.
Також безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового терміналу «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів.
Коментарі — 0