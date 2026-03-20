Військово-морські сили показали, як знищили ворожий катер в районі Тендрівської коси (відео)

Лариса Голуб
Українські військові продемонстрували фахову роботу
фото: скрин з відео

Українські військові знищили катер російських загарбників 

Військово-морські сили Збройних сил України завдали чергового удару по морських спроможностях ворога. В районі стратегічно важливої Тендрівської коси, що у північній частині Чорного моря, українські захисники знищили катер російських загарбників, інформує «Главком».

Відповідне відео успішного ураження цілі Військово-морські сили Збройних сил України оприлюднили у соцмережі. На кадрах видно момент точного влучання, після якого вороже судно спалахує та отримує критичні пошкодження.

«Ще мінус один катер у ворога», – йдеться у дописі.

«Чітка робота, холодний розрахунок і жодного шансу для противника», – додали у Військово-морських силах Збройних сил України.

«Главком» писав, що Сили оборони України продовжують методично нищити авіацію та логістику ворога. У ніч на 17 лютого 2026 року в окупованому Криму було уражено дефіцитний російський корабельний вертоліт Ка-27. Окрім того, під прицільний вогонь потрапили три стратегічно важливі пункти управління безпілотниками. 

Також безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового терміналу «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів.
 

Події в Україні

Українські десантники показали, як тестують бойові екзоскелети (відео)
Українські десантники показали, як тестують бойові екзоскелети (відео)
Військово-морські сили показали, як знищили ворожий катер в районі Тендрівської коси (відео)
Військово-морські сили показали, як знищили ворожий катер в районі Тендрівської коси (відео)
Зеленський висловив співчуття через смерть Патріарха Філарета
Зеленський висловив співчуття через смерть Патріарха Філарета
Посадовець з Херсонщини, який перейшов на бік окупантів, отримує зарплату з українського бюджету
Посадовець з Херсонщини, який перейшов на бік окупантів, отримує зарплату з українського бюджету
Школи окупованої Луганщини запроваджують уроки про «російські цінності»
Школи окупованої Луганщини запроваджують уроки про «російські цінності»
Пошкодження «Дружби»: що показують супутникові знімки
Пошкодження «Дружби»: що показують супутникові знімки

Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Сьогодні, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
