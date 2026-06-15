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Окупанти вдарили по зоопарку в Харкові, загинули тварини (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по зоопарку в Харкові, загинули тварини (фото)
На території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі
фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники ліквідували пожежу у вольєрі

Сьогодні, 15 червня, росіяни завдали двох ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби.

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Кілька тварин загинули внаслідок російського обстрілу Харкова
фото: ДСНС Харківщини

Зокрема, кілька тварин загинули внаслідок російського обстрілу Харкова.

«Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Національної поліції та працівниками зоопарку провели евакуацію з будівлі віварію. Спільними зусиллями їм вдалося врятувати та вивести у безпечне місце тваринок», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Під час ліквідації наслідків одного з ударів у Харкові окупанти завдали повторного удару по цивільному підприємству, де працювали підрозділи ДСНС.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила імена рятувальників, які загинули внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові під час ліквідації наслідків атаки.

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Теги: ДСНС зоопарк війна Харків тварини

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