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Кривий Ріг: рятувальники з глибини 210 м витягли тіло працівника гірничого підприємства

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кривий Ріг: рятувальники з глибини 210 м витягли тіло працівника гірничого підприємства
До прибуття рятувальників колеги намагалися надати чоловікові домедичну допомогу
фото: ДВГРЗ ДСНС України

Причини та обставини трагедії встановлюються

У Кривому Розі гірничорятувальники ДСНС підняли з глибини 210 м тіло загиблого працівника одного з підприємств поверхневого видобутку корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що до прибуття рятувальників колеги намагалися надати чоловікові домедичну допомогу, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Кривий Ріг: рятувальники з глибини 210 м витягли тіло працівника гірничого підприємства фото 1

«Гірничорятувальники провели огляд місця події у присутності правоохоронців та зафіксували важку травму голови, після чого транспортували тіло загиблого на поверхню та передали його компетентним службам», – йдеться у повідомленні.

Кривий Ріг: рятувальники з глибини 210 м витягли тіло працівника гірничого підприємства фото 2

Причини та обставини трагедії встановлюються.

До слова, раніше у Кривому Розі гірничі рятувальники підняли на поверхню працівників двох шахт, які опинилися заблокованими під землею через знеструмлення після російських обстрілів. «У шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів, на ранок гірничорятувальники завершили рятувальну операцію, яка тривала понад 10 годин. Слава Богу, всі шахтарі вже на поверхні», – зауважив Олександр Вілкул.

Як повідомлялося, на шахті Інгульського держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 11 листопада 2025 року сталася аварія. У підземному виробництві відпрацьованого блоку прорвалась гідрозакладна суміш та затопився горизонт.

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Теги: шахта ДСНС Кривий Ріг

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