СБУ вдруге атакувала стратегічний нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ

Джерела у Службі безпеки підкреслюють, що удари по нафтогазовій галузі РФ є частиною стратегії зі знекровлення агресора

Спецпризначенці Служби безпеки України продовжують системно нищити економічний потенціал агресора. У ніч на 17 лютого 2026 року безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге за останній місяць завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового терміналу «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Мешканці прилеглих районів Краснодарського краю у соцмережах повідомляли про серію «потужних» вибухів, що пролунали в районі порту Тамань. За даними розвідки, внаслідок влучання дронів-камікадзе на території нафтоперевалочного комплексу спалахнула масштабна пожежа. Російські засоби ППО не змогли запобігти ураженню об’єктів резервуарного парку.

💥🔥 Вдруге за місяць безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдарили по нафтовому терміналу «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї рф, - джерела у спецслужбі



❗️ Цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку.



pic.twitter.com/AC76bwX9SP

Термінал у Тамані – один із найбільших у Чорноморському регіоні. Його роль у фінансуванні війни складно переоцінити. Резервуарний парк для зберігання нафти, мазуту та зрідженого газу перевищує 1 млн кубічних метрів. Порт забезпечує перевалку не лише нафтопродуктів, а й аміаку, що є критично важливим для російського хімічного експорту.

Це вже другий результативний візит українських дронів до цього порту за останні тижні.

22 січня 2026 року: СБУ пошкодила технологічні трубопроводи на причалах та резервуари з вакуумним газойлем і мазутом. Збитки тоді склали близько $50 млн.

17 лютого 2026 року: Нова атака, результати якої наразі уточнюються, проте вже зафіксовано нові осередки займання на території комплексу.

«СБУ системно працює по об’єктах, які приносять російському бюджету значні прибутки, котрі направляються на війну. Йдеться про енергетичну та експортну інфраструктуру, без яких ворогу складніше фінансувати бойові дії та підтримувати свою логістику», – зазначають у відомстві.

