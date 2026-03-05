Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
Ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27
фото: Військово-морські сили Збройних сил України

Про долю екіпажу вертольота Військово-морські сили ЗСУ не повідомляли

Воїни Військово-морських сил Збройних сил України знищили над акваторією Чорного моря російський вертоліт Ка-27. Про це сьогодні, 5 березня 2026 року, повідомили ВМС, інформує «Главком».

Силами та засобами Військово-морських сил Збройних сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27, йдеться в повідомленні.

ВМС ЗС України знищили ворожий вертоліт Ка-27
ВМС ЗС України знищили ворожий вертоліт Ка-27
фото: Військово-Морські Сили ЗС України

Нагадаємо, під час атаки на порт Новоросійська у ніч на 2 березня Служба безпеки України разом із Силами оборони уразила російський фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ. За їхніми словами, удар припав по середній надбудові корабля. Унаслідок атаки виникла пожежа на палубі, яка тривала близько 18 годин. Джерела зазначають, що внаслідок ураження вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу.

Раніше стало відомо, що служба безпеки України разом із Силами оборони завдала удару по російських військових об’єктах. Унаслідок атаки було уражено морський тральщик «Валентін Пікуль», а також пошкоджено протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов».

Читайте також:

Теги: росія вертоліт військові ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник діє в напрямку Добропілля двома оперативно-тактичними групами військ
Чому росіяни рвуться до Добропілля? Огляд фронту
2 березня, 10:05
Переговорний тупик. Ситуація патова
Переговорний тупик. Ситуація патова
16 лютого, 08:08
14 лютого світ відзначає День Святого Валентина, або День всіх закоханих
Російська влада ініціює «націоналізацію» Дня святого Валентина
8 лютого, 07:53
Кенійці отримують поранення, потрапляють у полон та гинуть у війні, воюючи на на боці РФ
Голова МЗС Кенії має намір відвідати Москву через вербування їхніх громадян на війну проти України
12 лютого, 21:19
Безпілотники атакували Сочі
Безпілотники атакували Сочі
20 лютого, 02:22
Перше, що зробив чоловік, коли вийшов з оточення – зателефонував рідним
Був в оточенні та вважався зниклим безвісти: історія військового, який 271 день провів на позиції
7 лютого, 21:15
Кубинські військові відкрили вогонь по швидкісному катеру з Флориди
Куба заявила, що відкрила вогонь по човну, який прибув зі США: є загиблі
25 лютого, 23:18
Президент ПАР Сиріл Рамафоса завив, що країна забрала своїх громадян із війни в Україні
Південна Африка повернула з Росії громадян, яких завербували на війну
24 лютого, 15:15
Вертоліт був знищений у повітрі над територією Ростовської області
Росіяни збили власний вертоліт у Ростовській області
Вчора, 00:56

Події в Україні

Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)
Sokyra для «шахедів». Україна почала тестувати перехоплювач дронів (фото)
Україна провела обмін полоненими з Росією
Україна провела обмін полоненими з Росією
Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)
Посольство Ірану в Києві проводить перепис прихильників злочинного режиму Хаменеї (фото)
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони
Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони
Мер Харкова: Прифронтові громади потребують демографічного пакета підтримки
Мер Харкова: Прифронтові громади потребують демографічного пакета підтримки

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua