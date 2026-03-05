Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27

Про долю екіпажу вертольота Військово-морські сили ЗСУ не повідомляли

Воїни Військово-морських сил Збройних сил України знищили над акваторією Чорного моря російський вертоліт Ка-27. Про це сьогодні, 5 березня 2026 року, повідомили ВМС, інформує «Главком».

Силами та засобами Військово-морських сил Збройних сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27, йдеться в повідомленні.

ВМС ЗС України знищили ворожий вертоліт Ка-27 фото: Військово-Морські Сили ЗС України

Нагадаємо, під час атаки на порт Новоросійська у ніч на 2 березня Служба безпеки України разом із Силами оборони уразила російський фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ. За їхніми словами, удар припав по середній надбудові корабля. Унаслідок атаки виникла пожежа на палубі, яка тривала близько 18 годин. Джерела зазначають, що внаслідок ураження вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу.

Раніше стало відомо, що служба безпеки України разом із Силами оборони завдала удару по російських військових об’єктах. Унаслідок атаки було уражено морський тральщик «Валентін Пікуль», а також пошкоджено протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов».