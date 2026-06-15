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Наслідки удару РФ по Києву, переговори про вступ України до ЄС. Головне за 15 червня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Наслідки удару РФ по Києву, переговори про вступ України до ЄС. Головне за 15 червня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 15 червня 2026 року

Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу. Аварійно-рятувальні служби ліквідовують наслідки масованої атаки ворога на столицю. Трамп заявив, що бачить можливість для прогресу в питанні припинення війни між Україною та Росією. 

«Главком» склав добірку головних подій 15 червня.

ЄС офіційно відкрив перший переговорний кластер для України

Єврокомісія заявила про вступ України
Єврокомісія заявила про вступ України
фото: shutterstock (ілюстративне)

Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу.

«Усі країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори про основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед. Розширення є нашим стратегічним вибором. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зеленський провів розмову з патріархом Варфоломієм

Президент поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм
Президент поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева по дорозі на саміт Групи семи. Президент запросив його до України й подякував за молитви за країну та людей.

Ліквідація наслідків атаки РФ у столиці

Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня
Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня
фото: ДСНС

У ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану атаку на Київ. Відомо про 38 постраждалих: 18 чоловіків, 18 жінок та двох дітей. За даними судово-медичної експертизи, внаслідок ворожої атаки загинули п'ять людей, з них одна постраждала померла у стаціонарі.

Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти вдарили по Києво-Печерській лаврі безпілотником «Герань-2» – російською модифікацією іранського дрона-камікадзе типу Shahed.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися під час саміту «Великої сімки»

Україна надіслала офіційний запит на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту «Великої сімки» (G7) у французькому місті Ев’ян-ле-Бен. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами біля понівеченої нічним російським ударом Києво-Печерської лаври.

Трамп побачив нові перспективи для миру в Україні

Трамп заявив про готовність Зеленського і Путіна до діалогу
Трамп заявив про готовність Зеленського і Путіна до діалогу
фото: скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить можливість для прогресу в питанні припинення війни між Україною та Росією. За його словами, нещодавні контакти з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним свідчать про наявність потенціалу для переговорного процесу.

Інші важливі новини

  • В Іркутській області розбився бомбардувальник Ту-22M3.
  • Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки Євросоюзу.
  • НПЗ Росії офіційно перейшли на сурогат.
  • Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН.
  • Кабмін опублікував постанову про нові контракти у Силах оборони.

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Теги: Київ авіакатастрофа війна Володимир Зеленський Вселенський патріарх Варфоломій Європейський Союз

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