Наслідки удару РФ по Києву, переговори про вступ України до ЄС. Головне за 15 червня 2026

Дайджест новин 15 червня 2026 року

Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу. Аварійно-рятувальні служби ліквідовують наслідки масованої атаки ворога на столицю. Трамп заявив, що бачить можливість для прогресу в питанні припинення війни між Україною та Росією.

«Главком» склав добірку головних подій 15 червня.

ЄС офіційно відкрив перший переговорний кластер для України

Єврокомісія заявила про вступ України фото: shutterstock (ілюстративне)

Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу.

«Усі країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори про основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед. Розширення є нашим стратегічним вибором. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зеленський провів розмову з патріархом Варфоломієм

Президент поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева по дорозі на саміт Групи семи. Президент запросив його до України й подякував за молитви за країну та людей.

Ліквідація наслідків атаки РФ у столиці

Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня фото: ДСНС

У ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану атаку на Київ. Відомо про 38 постраждалих: 18 чоловіків, 18 жінок та двох дітей. За даними судово-медичної експертизи, внаслідок ворожої атаки загинули п'ять людей, з них одна постраждала померла у стаціонарі.

Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти вдарили по Києво-Печерській лаврі безпілотником «Герань-2» – російською модифікацією іранського дрона-камікадзе типу Shahed.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися під час саміту «Великої сімки»

Україна надіслала офіційний запит на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту «Великої сімки» (G7) у французькому місті Ев’ян-ле-Бен. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами біля понівеченої нічним російським ударом Києво-Печерської лаври.

Трамп побачив нові перспективи для миру в Україні

Трамп заявив про готовність Зеленського і Путіна до діалогу фото: скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить можливість для прогресу в питанні припинення війни між Україною та Росією. За його словами, нещодавні контакти з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним свідчать про наявність потенціалу для переговорного процесу.

Інші важливі новини