Наслідки удару РФ по Києву, переговори про вступ України до ЄС. Головне за 15 червня 2026
Дайджест новин 15 червня 2026 року
Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу. Аварійно-рятувальні служби ліквідовують наслідки масованої атаки ворога на столицю. Трамп заявив, що бачить можливість для прогресу в питанні припинення війни між Україною та Росією.
«Главком» склав добірку головних подій 15 червня.
ЄС офіційно відкрив перший переговорний кластер для України
Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу.
«Усі країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори про основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед. Розширення є нашим стратегічним вибором. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Зеленський провів розмову з патріархом Варфоломієм
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева по дорозі на саміт Групи семи. Президент запросив його до України й подякував за молитви за країну та людей.
Ліквідація наслідків атаки РФ у столиці
У ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану атаку на Київ. Відомо про 38 постраждалих: 18 чоловіків, 18 жінок та двох дітей. За даними судово-медичної експертизи, внаслідок ворожої атаки загинули п'ять людей, з них одна постраждала померла у стаціонарі.
Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти вдарили по Києво-Печерській лаврі безпілотником «Герань-2» – російською модифікацією іранського дрона-камікадзе типу Shahed.
Зеленський запропонував Путіну зустрітися під час саміту «Великої сімки»
Україна надіслала офіційний запит на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту «Великої сімки» (G7) у французькому місті Ев’ян-ле-Бен. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами біля понівеченої нічним російським ударом Києво-Печерської лаври.
Трамп побачив нові перспективи для миру в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить можливість для прогресу в питанні припинення війни між Україною та Росією. За його словами, нещодавні контакти з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним свідчать про наявність потенціалу для переговорного процесу.
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