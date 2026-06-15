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192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026
Ситуація на фронті 15 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 15 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням 70 ракет та 58 авіаційних ударів – скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6222 дрони-камікадзе та здійснив 2085 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

15 червня на фронті відбулося 192 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 36 окупантів та поранено 10, знищено чотири одиниці автомобільної техніки. Також пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, дві гармати та 67 укриттів противника. Знищено або подавлено 235 БпЛА різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано три штурмові дії ворога. Противник здійснив 43 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік:

  • Стариці
  • Ізбицького
  • Вільчі
  • Вовчанська
  • Вовчанських Хуторів

Два боєзіткнення тривають.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив одну штурмову дію у бік Курилівки.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські воїни відбивали 16 штурмів окупантів у районах:

  • Зарічного
  • Лиману
  • Новоселівки
  • Дробишевого
  • Діброви
  • Новомихайлівки
  • Ямполя

Три атаки тривають.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник 10 разів штурмував у бік Рай-Олександрівки та в районах:

  • Різниківки
  • Кривої Луки
  • Закітного
192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Окупанти атакувальних дій не проводили.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти 10 разів штурмували позиції наших оборонців у районах:

  • Іллінівки
  • Плещіївки
  • Степанівки
  • Вільного
  • у бік Костянтинівки та Білицького
192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік:

  • Добропілля
  • Нового Донбасу
  • Родинського
  • Новоолександрівки
  • Котлиного
  • Удачного
  • Затишку
  • Шевченка
  • Мирного
  • Гришиного
  • Сергіївки
  • Муравки
  • Новопавлівки

Три атаки тривають.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Загарбники проводили три штурмові дії в районах Новоселівки, Калинівського та Олександрограда.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 16 атак окупантів у бік:

  • Злагоди
  • Добропілля
  • Радісного
  • Рівнопілля
  • Воздвижівки
  • Гуляйпільського
  • Долинки
  • Чарівного

Два боєзіткнення тривають. 

192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник п'ять разів штурмував у районах Павлівки, Степногірська та Степового. Три атаки тривають.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник атакував у бік Антонівки.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 15 червня 2026 фото 12

Нагадаємо, триває 1573-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ фронт Покровськ

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