Використання полонених як «живий щит»: омбудсмен розкритикував міжнародні інституції

Росіяни ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними

Червоний Хрест та ООН ігнорують повідомлення про знущання окупантів над військовополоненими українцями

Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис одного із воєнних злочинів росіян. На ньому видно, що окупанти використовували українських військовополонених як «живий щит» на лінії зіткнення. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомив Лубінець, міжнародні інституції проігнорували цю інформацію, хоча Україні вдалось встановити, що ці кадри не змонтовані, а реальні. Також відомо, де і хто його записав.

«Попередньо у нас навіть є припущення, хто з військовослужбовців ЗС РФ скоював цей злочин», – розповів омбудсмен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами омбудсмена, така реакція міжнародних інституцій на факти воєнних злочинів військ РФ в Україні останнім часом є системною.

«Знову ми повідомляємо про воєнні злочини, і знову – жодної реакції», – обурився він.

Нагадаємо, у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли. Відео про це з'явилось і поширилось в інтернеті.

До цього, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними Telegram-каналів, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Згодом інформацію про страту підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також повідомлялося, що окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця.