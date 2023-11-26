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Окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця
Рубець військовому лікарі шліфують лазером
фото: «Неопалимі»/Instagram

Нині військовий проходить реабілітацію

Окупанти катували полоненого українського бійця та вирізали на його лобі свастику. Нині військовий проходить реабілітацію та позбувається рубця – його шліфують лазером. Про це повідомляє проєкт «Неопалимі».

Окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця фото 1

«Неопалимі» – це національна програма зовнішньої реабілітації людей, що постраждали внаслідок війни. В його рамках кожен, хто цього потребує, має змогу отримати безоплатне лікування деформаційної травми – опіків чи рубців непобутового характеру. Проект функціонує на всій території України, а також у Польщі та Молдові.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад півтори тисячі людей

Також правоохоронці вже виявили на деокупованих територіях 80 місць несвободи й катівень, де незаконно утримували та катували цивільне населення.

 

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