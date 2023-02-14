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Вилив олії внаслідок обстрілу Миколаєва: екологи шокували сумою збитків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вилив олії внаслідок обстрілу Миколаєва: екологи шокували сумою збитків
Фахівцями екологічної інспекції були відібрані проби води для проведення лабораторних досліджень
фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Рослинна олія з пошкоджених цистерн потрапила, зокрема, до акваторії Бузького лиману

Збитки від забруднення Бузького лиману і земельних ресурсів соняшниковою олією, що сталося внаслідок атаки ворожих дронів на термінал експортерів соняшникової олії у Миколаєві, становлять понад 40 млрд грн. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу. 

16 жовтня 2022 року внаслідок атаки дронами були пошкоджені резервуари ТОВ «ЕВЕРІ» – одного з провідних експортерів соняшникової олії України в Миколаєві. Рослинна олія з пошкоджених цистерн потрапила, зокрема, до акваторії Бузького лиману, площа забруднення склала близько 750 квадратних метрів.

З поверхні води було зібрано 675,8 куб. м забруднюючої речовини.

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фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Фахівцями інспекції проведено обстеження, відібрані проби води для проведення лабораторних досліджень та проведено розрахунок розміру збитків, заподіяних внаслідок забруднення вод. Сума збитку складає 39,9 млн грн..

Крім того, відбулось забруднення рослинною олією земельної ділянки загальною площею 549,8 кв. м. Сума збитків, зумовлених забрудненням земельних ресурсів, складає 1,6 млн грн.

Як повідомлялося, РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму $26 млн.

Теги: окупанти обстріл Миколаїв екологія

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