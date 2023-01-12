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Вчені розробили спосіб перетворення пластикових відходів на екологічно чисте паливо

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Вчені розробили спосіб перетворення пластикових відходів на екологічно чисте паливо
Науковці шукають спосіб перетворити сміття на енергію
фото з відкритих джерел

Нова технологія, що працює на сонячних батареях, може перетворити пластикові відходи на екологічно чисте паливо та косметику

Дослідники з Кембриджського університету розробили систему, яка може перетворювати відходи на хімічні продукти за допомогою відновлюваної енергії, повідомляє euronews.

Технологія може перетворювати два потоки відходів – парникові гази та пластик – у два стійких види палива – синтез-газ та гліколеву кислоту – одночасно.

Це перший випадок, коли цей процес був реалізований за допомогою реактора на сонячних батареях.

За даними Програми ООН з навколишнього середовища, щороку утворюється приблизно 300 мільйонів тонн пластикових відходів – кількість, еквівалентна вазі людського населення.

Однак лише 9 відсотків переробляється, а решта накопичується на звалищах або забруднює наші океани мікропластиком .

Хімічна переробка, коли пластик перетворюється на паливо, вимагає надзвичайно високих температур. Висока вартість і неефективність цього процесу є стримуючими факторами, але нова сонячна система може це змінити.

Розробляються й інші подібні системи на сонячних батареях, але на сьогоднішній день вони не переробляли пластикові відходи та не зменшували викиди парникових газів за один процес.

«Технологія, заснована на сонячних батареях, яка може одночасно боротися із забрудненням пластиком і викидами парникових газів, може кардинально змінити правила розвитку економіки замкнутого циклу», – говорить Субхаджіт Бхаттачарджі, співавтор статті.

Система працює шляхом об’єднання каталізаторів у поглинач світла.

Нагадаємо, згідно з новим звітом промислової групи SolarPower Europe, у 2022 році сонячна енергія в Європі зросла майже на 50 відсотків. Звіт показує, що ЄС встановив рекордні 41,4 ГВт сонячної енергії цього року – достатньо для забезпечення електроенергією еквівалента 12,4 мільйонів будинків. Це на 47 відсотків більше порівняно з 28,1 ГВт, встановлених у 2021 році.

Теги: альтернативна енергетика пластик енергетика населення продукти

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