Вчені розробили спосіб перетворення пластикових відходів на екологічно чисте паливо

Нова технологія, що працює на сонячних батареях, може перетворити пластикові відходи на екологічно чисте паливо та косметику

Дослідники з Кембриджського університету розробили систему, яка може перетворювати відходи на хімічні продукти за допомогою відновлюваної енергії, повідомляє euronews.

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Технологія може перетворювати два потоки відходів – парникові гази та пластик – у два стійких види палива – синтез-газ та гліколеву кислоту – одночасно.

Це перший випадок, коли цей процес був реалізований за допомогою реактора на сонячних батареях.

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За даними Програми ООН з навколишнього середовища, щороку утворюється приблизно 300 мільйонів тонн пластикових відходів – кількість, еквівалентна вазі людського населення.

Однак лише 9 відсотків переробляється, а решта накопичується на звалищах або забруднює наші океани мікропластиком .

Хімічна переробка, коли пластик перетворюється на паливо, вимагає надзвичайно високих температур. Висока вартість і неефективність цього процесу є стримуючими факторами, але нова сонячна система може це змінити.

Розробляються й інші подібні системи на сонячних батареях, але на сьогоднішній день вони не переробляли пластикові відходи та не зменшували викиди парникових газів за один процес.

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«Технологія, заснована на сонячних батареях, яка може одночасно боротися із забрудненням пластиком і викидами парникових газів, може кардинально змінити правила розвитку економіки замкнутого циклу», – говорить Субхаджіт Бхаттачарджі, співавтор статті.

Система працює шляхом об’єднання каталізаторів у поглинач світла.

Нагадаємо, згідно з новим звітом промислової групи SolarPower Europe, у 2022 році сонячна енергія в Європі зросла майже на 50 відсотків. Звіт показує, що ЄС встановив рекордні 41,4 ГВт сонячної енергії цього року – достатньо для забезпечення електроенергією еквівалента 12,4 мільйонів будинків. Це на 47 відсотків більше порівняно з 28,1 ГВт, встановлених у 2021 році.