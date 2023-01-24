Baykar успішно провів тестовий політ бойового дрона з українським мотором (відео)

Новий безпілотник-винищувач від Baykar виконав свій перший повноцінний політ

Максимальна швидкість дрону – 900 км/год

Безпілотник-винищувач Bayraktar Kızılelma, який створила турецька компанія Baykar, успішно виконав перший повноцінний політ. Він оснащений двигуном від української компанії «Мотор Січ». Про це повідомляє пресслужба компанії Baykar.

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«Випробування Bayraktar Kızılelma тривають. Перший безпілотний бойовий літак Туреччини здійснив свій політ в навчально-випробувальному льотному центрі AKINCI в місті Чорлу Текірдага», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що експерти тестували ідентифікації систем безпілотного бойового літака. Випробування пройшли успішно.

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Злітатиме і сідатиме безпілотник на палубу універсального десантного корабля. Максимальна швидкість дрону – 900 км/год. Висота підйому – до 12 тисяч метрів.

Приблизні характеристики Bayraktar Kizilelma:

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вантажопідйомність – 1500 кг;

максимальна злітна вага – 6000 кг;

силова установка - 1× АІ-25ТЛТ або АІ-322Ф або TEI TF-6000;

максимальна швидкість – 900 км/год;

крейсерська швидкість – 740 км/год;

бойова дальність – 930 км;

час польоту – 5 годин;

стеля – 12 000 м;

робоча висота – 10 668 м.

Нагадаємо, наприкінці грудня голова правління компанії Baykar та її технічний керівник Сельчук Байрактар поділився відео зльоту першого в Туреччині безпілотного винищувача Kızılelma. На ньому встановлено турбореактивний двигун української компанії «Мотор Січ», який дозволяє досягати максимальної швидкості 800 км/год.