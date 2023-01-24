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Baykar успішно провів тестовий політ бойового дрона з українським мотором (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Baykar успішно провів тестовий політ бойового дрона з українським мотором (відео)
Новий безпілотник-винищувач від Baykar виконав свій перший повноцінний політ
фото: twitter.com/baykartech

Максимальна швидкість дрону – 900 км/год

Безпілотник-винищувач Bayraktar Kızılelma, який створила турецька компанія Baykar, успішно виконав перший повноцінний політ. Він оснащений двигуном від української компанії «Мотор Січ». Про це повідомляє пресслужба компанії Baykar.

«Випробування Bayraktar Kızılelma тривають. Перший безпілотний бойовий літак Туреччини здійснив свій політ в навчально-випробувальному льотному центрі AKINCI в місті Чорлу Текірдага», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що експерти тестували ідентифікації систем безпілотного бойового літака. Випробування пройшли успішно.

Злітатиме і сідатиме безпілотник на палубу універсального десантного корабля. Максимальна швидкість дрону – 900 км/год. Висота підйому – до 12 тисяч метрів.

 Приблизні характеристики Bayraktar Kizilelma:

  • вантажопідйомність – 1500 кг;
  • максимальна злітна вага – 6000 кг;
  • силова установка - 1× АІ-25ТЛТ або АІ-322Ф або TEI TF-6000;
  • максимальна швидкість – 900 км/год;
  • крейсерська швидкість – 740 км/год;
  • бойова дальність – 930 км;
  • час польоту – 5 годин;
  • стеля – 12 000 м;
  • робоча висота – 10 668 м.

Нагадаємо, наприкінці грудня голова правління компанії Baykar та її технічний керівник Сельчук Байрактар поділився відео зльоту першого в Туреччині безпілотного винищувача Kızılelma. На ньому встановлено турбореактивний двигун української компанії «Мотор Січ», який дозволяє досягати максимальної швидкості 800 км/год.

Теги: політ літак Мотор Січ безпілотник винищувач відео Байрактар

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