Виселення з Лаври: УПЦ МП має піти попри позов до суду

Від 30 березня представники УПЦ не мають ніяких правових підстав перебувати на території заповідника

Попри те, що представники УПЦ МП звернулись із позовом до Господарського суду, вони все одно мають покинути територію Києво-Печерської лаври. Про це заявила директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Мар’яна Томин у коментарі «Укрінформу».

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«Представники УПЦ звернулися до Господарського суду, але це не скасовує того, що вони не мають ніяких правових підстав залишатися в Лаврі. Є юридичний важіль впливу – забезпечення позову, до якого представники УПЦ і вдалися: якщо суд задовольняє клопотання для забезпечення позову, ухвалюється рішення про те, щоб не вчинялося жодних дій до основного рішення суду. Фактично, це такий запобіжник за невирішеної ситуації. Якби суд саме зараз забезпечив позов, то тоді було б зупинено рішення про виїзд представників УПЦ з Лаври. Але цього не зроблено. Тож конкретно у цей період, допоки суд не винесе рішення, вони однаково не мають перебувати в приміщеннях Лаври», – зазначила вона.

На її думку, УПЦ МП вдається до юридичних зловживань та намагається представити ситуацію так, що територія заповідника в їхній власності. Але приміщення Лаври належать державі і одностороннє розірвання договору з орендарями майна не потребує погодження другої сторони.

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Відповідно, від 30 березня представники УПЦ не мають ніяких правових підстав перебувати на території заповідника.

«Якщо представники УПЦ завтра перешкоджатимуть прийому-передачі майна, тоді вже ми звернемося до суду задля припинення перешкоджання», – додала керівниця департаменту культурної спадщини.

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).