Висновки Євроради щодо допомоги Україні та ліквідація МСЕК. Головне за 19 грудня

Лідери країн Євросоюзу заявили про необхідність активізувати передачу військової допомоги Україні.

Рада проголосувала за звільнення Бойка з парламентського комітету та схвалила ліквідацію МСЕК. Президент України у Брюсселі зустрівся з президенткою Європейської комісії та прем'єр-міністром Чехії. Єврокомісія схвалила виділення Україні €18,1 млрд кредиту. «Главком» склав добірку новин 19 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія не повинна перемогти: висновки Євроради щодо допомоги Україні

Лідери країн Євросоюзу заявили про необхідність активізувати передачу військової допомоги Україні. Йдеться про протиповітряну оборону, ракети і не тільки. Про це йдеться у висновках Євроради щодо України.

«Сьогодні, коли минуло понад 1000 днів після початку повномасштабного вторгнення Росії, Європейська Рада знову підтверджує своє рішуче засудження агресійної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і підтверджує свою незмінну підтримку незалежності України, суверенітет і територіальну цілісність у своїх міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у заяві.

У висновках наголошується, що Росія не повинна перемогти.

Єврокомісія схвалила виділення Україні €18,1 млрд кредиту

Європейська комісія схвалила надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18,1 мільярда євро. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Повідомляється, що кредит виплачуватимуть частинами протягом 2025 року, а перший транш Україна отримає на початку січня.

Це є внесок ЄС в ініціативу G7 «Кредити для прискорення отримання доходів для України» (ERA). Ця ініціатива передбачає колективну допомогу Україні у розмірі €45 млрд для реагування на потреби бюджетної сфери, оборони і відновлення України.

Ініціатива ERA підтримує механізми співробітництва у сфері фінансів, що дозволяє отримати надзвичайні надходження від знерухомлених російських активів.

Вступ України до ЄС та заморожені активи Росії: Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленький та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Брюсселі сьогодні, 19 грудня. Зеленський заявив, що основними темами розмови стали переговорний процес щодо вступу України до ЄС та використання заморожених російських активів. Про це Зеленський повідомив у Facebооk.

«Сьогодні під час зустрічі з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорили пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС. Окремо поспілкувалися щодо використання заморожених російських активів на потреби України. Дякую за нову макрофінансову допомогу ЄС на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7. Очікуємо на перший транш уже в січні 2025-го», – написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що Україна цінує особисті зусилля Урсули фон дер Ляєн для консолідації єдності в ЄС довкола нашої країни. За його словами, спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру.

Президент України та прем'єр-міністр Чехії обговорили актуальні оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Брюсселя зустрівся з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та обговорив із ним актуальні оборонні потреби України. Про це очільник держави повідомив у соцмережі Х у четвер, 19 грудня.

«Продовження підтримки України – основна тема нашої зустрічі з премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою у Брюсселі. Дякую за всебічну підтримку українців у боротьбі проти російської агресії. Україна розраховує, що наступний рік стане максимально результативним для українсько-чеських відносин», – написав Зеленський.

За словами президента, співрозмовники обговорили актуальні оборонні потреби України.

Рада схвалила ліквідацію МСЕК

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію системи медико-соціальної експертизи (МСЕК). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 259 парламентарів. Проєкт закону передбачає створення нової цифровізованої системи – функції МСЕК виконуватимуть експертні комісії, сформовані у кластерних і надкластерних лікарнях. А замість поняття «медико-соціальна експертиза» зʼявиться термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

Рада проголосувала за звільнення Бойка з парламентського комітету

Народні депутати відкликали народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Нагадаємо, 15 грудня народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.