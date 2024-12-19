Росія не повинна перемогти: висновки Євроради щодо допомоги Україні

Європейська рада закликала всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії

Лідери країн Євросоюзу заявили про необхідність активізувати передачу військової допомоги Україні. Йдеться про протиповітряну оборону, ракети і не тільки. Про це йдеться у висновках Євроради щодо України.

«Сьогодні, коли минуло понад 1000 днів після початку повномасштабного вторгнення Росії, Європейська Рада знову підтверджує своє рішуче засудження агресійної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і підтверджує свою незмінну підтримку незалежності України, суверенітет і територіальну цілісність у своїх міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у заяві.

У висновках наголошується, що Росія не повинна перемогти.

Європейська Рада підтверджує свою підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, відповідно до ключових принципів і цілей української Формули миру, і наголошує на принципі, що жодна ініціатива щодо України не вживається. без України.

Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть свої інтенсивні глобальні зусилля та братимуть участь у дискусіях, які впливають на безпеку Європи.

«Щоб допомогти Україні ефективно захиститися від агресії Росії, Європейська Рада закликає терміново активізувати зусилля, зокрема щодо постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, а також щодо забезпечення необхідної підготовки та обладнання для українських військових. бригади», – йдеться у висновках.

Європейська Рада підкреслює важливість активізації роботи з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з оборонною промисловістю ЄС.

Європейська Рада вітає неухильне виконання механізму для України. Загальна сума виплат Україні в рамках Механізму у 2024 році становитиме 16,2 млрд євро.

Очікується, що у 2025 році виплати з Фонду досягнуть 12,5 мільярдів євро. Крім того, Європейська Рада вітає швидку реалізацію ініціативи G7 ERA на суму 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів США) для підтримки поточних і майбутніх військових, бюджетних потреб і потреб України у відбудові. У рамках цієї ініціативи Європейський Союз планує розпочати виплати в січні на загальну суму 18,1 мільярда євро в 2025 році. Усі відповідні правові та фінансові аспекти будуть продовжувати розглядатися.

Європейська Рада нагадує, що вся військова підтримка надаватиметься «з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів».

Також Європейська Рада рішуче засудила посилену та навмисну ​​кампанію Росії проти енергетичної та іншої цивільної інфраструктури України, яка має на меті використовувати настання зими як зброю.

Європейська Рада закликає збільшити матеріальну підтримку та прискорити її надання, щоб допомогти Україні підтримувати свою електроенергетичну інфраструктуру.

У цьому контексті Європейська Рада схвалює країни-члени, зокрема сусідів України, за їхній експорт електроенергії в Україну та наголошує на необхідності продовжувати його збільшувати.

«Необхідно продовжувати зусилля щодо подальшого обмеження здатності Росії вести війну», – йдеться у заяві.

. У цьому контексті Європейська рада привітала ухвалення 15-го пакету санкцій проти Росії, включаючи заходи проти «тіньового флоту» і повторила свій заклик до повного та ефективного застосування санкцій і до подальших засобів і заходів для протидії їх обходу, у тому числі через треті країни.

Вказується, що Євросоюз залишається готовим посилити тиск на Росію, в тому числі шляхом прийняття нових санкцій. Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресію проти України та не відшкодує їй збитки, завдані цією війною.

Також Європейська Рада рішуче засудила підтримку з боку третіх країн, а також суб’єктів і суб’єктів у них, які дозволяють Росії підтримувати її агресивну війну проти України.

Поставки зброї та поглиблення військового співробітництва між Росією та КНДР та Іраном, а також розгортання військових сил КНДР у Росії та їх використання на полі бою проти України є міжнародною ескалацією війни з серйозними наслідками для міжнародного миру та безпеки.

Європейська рада закликає всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії

Нагадаємо, що 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він маэ провести низку переговорів та взяти участь у засіданні Європейської ради.

У Брюсселі президент Володимир Зеленський вже зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Зеленський висловив Макрону співчуття у зв’язку з трагедією на французькому острові Майотта, яку спричинив циклон «Шидо». А також глава української держави подякував Макрону за його особисті зусилля для консолідації міжнародної підтримки довкола України.

Також Зеленький провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсуллю фон дер Ляєн. Зеленський заявив, що основними темами розмови стали переговорний процес щодо вступу України до ЄС та використання заморожених російських активів.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради у Брюсселі і дав пресконференцію.