Як наголосив президент, армія РФ зазнає рекордних втрат впродовж двох місяців

На Донеччині тривають жорстокі бої, зокрема найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про основні напрямки на лінії зіткнення.

За словами Зеленського, російська армія як в листопаді, так й у грудні рекордно витрачає особовий склад у боях і штурмах.

«Я дякую всім нашим воїнам за стійкість. Особливо за бої на фронті хочу відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти. Доповів Головком і щодо ситуації в районах проведення Курської операції. Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал – це наша основна мета зараз», – наголосив він.

Нагадаємо, командування збройних сил РФ, імовірно, буде продовжувати жертвувати технікою та живою силою заради тактичних територіальних здобутків із нестійкою швидкістю під час наступальних операцій із захоплення Покровська до 2025 року.

Як повідомлялося, російські загарбники щомісяця поповнюють свої підрозділи сотнями нових військових.

Раніше стало відомо, що Росія зосередила близько 150 тис. військових для наступу на трьох напрямках у Донецькій області.

До слова, командир 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов назвав головну причину складної ситуації українських військ на Покровському напрямку – некомпетентне управління військами.