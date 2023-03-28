Заважають збирати розвіддані: США змінюють маршрути польотів дронів над Чорним морем

Безпілотники літатимуть подалі від повітряного простору окупованого Криму

Сполучені Штати Америки вирішили змінити маршрути польотів своїх дронів над Чорним морем, бо це обмежує можливості збирання розвідданих. Про це заявив неназваний американський високопоставлений військовий, який має стосунок до війни в Україні у коментарі CNN.

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«Польоти дронів на більшій дистанції від об'єкту спостереження знижують якість розвідувальної інформації. Певною мірою це можуть компенсувати розвідувальні супутники, але їхній час перебування над ціллю менший», – зазначив військовий.

Після того як російський винищувач зіштовхнувся з американським безпілотником, США почали запускати свої БПЛА південніше та на більшій висоті, щоб ті були подалі від повітряного простору довкола Криму.

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«Коли CNN вперше повідомляли про це, наше джерело заявило, що змінення маршрутів – це спроба США не бути «надто про вокативними», оскільки адміністрація Байдена намагається всіма силами уникнути ескалації та прямого конфлікту з Росією», – пише видання.

Джерело додало, що хоча наразі дрони літатимуть за новими маршрутами, вже «є певний апетит» до того, щоб відновити польоти ближче до Криму.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем у вівторок після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper, повідомляє американський чиновник, знайомий з інцидентом. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотник

Згодом Сполучені Штати направили в Чорне море новий дрон RQ-4 Global Hawk.