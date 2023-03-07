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Висока загроза: Росія збільшила кількість ракетоносіїв у морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Висока загроза: Росія збільшила кількість ракетоносіїв у морі
фото ілюстративне

Ворог може вдарити по Україні будь-якої миті

Російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі. Загальний залп може сягати 24 ракет типу «Калібр». Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, в складі якого є ракетоносії на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, бо вони готові до застосування будь-якої миті», – пояснює Гуменюк.

За її словами, нарощування ракетоносіїв у морі може бути й елементом психологічного впливу, направленим на демонстрацію того, що у російської армії достатня кількість боєприпасів. 

Раніше «Південь» повідомив про нову тактику Росії.

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.

Теги: ракета війна росія окупанти

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