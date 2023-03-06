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Кремль пригальмував з купівлею балістичних ракет в Ірану

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль пригальмував з купівлею балістичних ракет в Ірану
Іран створив найбільший запас балістичних ракет на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Запаси керованих ракет і артилерії скоротилися в Росії вдвічі

Російська влада пригальмувала процес закупівлі купівлі балістичних ракет в Ірану через побоювання, що союзники України у відповідь нададуть Києву ракети великої дальності Atacms з радіусом дії 300 км. Про це пише Financial Times із посиланням на оцінки західних офіційних осіб.

Як пише видання, посол США в НАТО Джуліана Сміт заявила, що західні союзники вважають відносини між Росією та Іраном «надзвичайно тривожними». «Ця ситуація, очевидно, хвилює всіх нас. Це тема розмов в Альянсі. І ми будемо продовжувати посилати Ірану сигнали про небезпеку підтримки Росії матеріальною підтримкою в її атаках і війні всередині України», – сказала вона.

В матеріалі вказується, що такі застереження відповідають діям союзників на початку вторгнення в Україну, коли було оприлюднено безпрецедентну кількість секретних розвідданих. Таким чином вони намагалися запобігти і стримати Росію та її потенційних союзників.

Разом з тим офіційні особи допускають, що Росія може змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет. І це пов'язано з дефіцитом власних боєприпасів і падінням внутрішнього виробництва.

Джерела в коментарі виданню оцінюють, що запаси керованих ракет і артилерії скоротилися у росіян вдвічі. «Росіяни перебувають у жахливій ситуації. Їм потрібні ракети», – сказав в коментарі FT один європейський чиновник.

При цьому зазначається, що завдяки російським технологіям, наданим у 1990-х роках, Іран створив найбільший запас балістичних ракет на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсова заявив, що Росія досягла з Іраном попередніх домовленостей щодо постачання балістичних ракет, але Тегеран все ще не передає їх через можливі наслідки такого кроку. 

Теги: росія Міноборони чиновник посол влада росіяни Іран

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