Обурили весь світ: Зеленський обговорив з Бенетом скандальні слова Лаврова

Президент обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом ситуацію на сході країни та висловлювання Лаврова

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Зокрема, вони обговорили недопустиме висловлювання, яке собі нещодавно дозволив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Президент розповів, що привітав Бенета та народ Ізраїлю із їхнім Днем незалежності.

Провів перемовини з Прем'єр-міністром @naftalibennett. Привітав його та народ Ізраїлю з Днем незалежності. Поінформував про перебіг відсічі агресору, про критичну ситуацію в Маріуполі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2022

«Проговорили ситуацію на сході нашої держави та особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні й абсолютно неприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, нібито російська сторона має відеодокази участі «ізраїльських найманців» у війні проти Росії, зокрема, що ізраїльтяни воюють пліч-о-пліч із «нацистами» з полку «Азов».

Додамо, що МЗС Росії уже вляпалося у антисемітський скандал, коли голова відомства Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського із Адольфом Гітлером, заявивши, що у фюрера нацистської Німеччини також були єврейські предки.

Ізраїльська влада вкрай обурилася такій заяві та більше не планує зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.