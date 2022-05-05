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    Обурили весь світ: Зеленський обговорив з Бенетом скандальні слова Лаврова

    Зеленський поспілкувався з прем'єром Ізраїлю - Обурили весь світ: Зеленський обговорив з Бенетом скандальні слова Лаврова
    Зеленський поспілкувався з прем'єром Ізраїлю
    фото: Офіс президента

    Президент обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом ситуацію на сході країни та висловлювання Лаврова

    Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Зокрема, вони обговорили недопустиме висловлювання, яке собі нещодавно дозволив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

    Президент розповів, що привітав Бенета та народ Ізраїлю із їхнім Днем незалежності.

    «Проговорили ситуацію на сході нашої держави та особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні й абсолютно неприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, нібито російська сторона має відеодокази участі «ізраїльських найманців» у війні проти Росії, зокрема, що ізраїльтяни воюють пліч-о-пліч із «нацистами» з полку «Азов».

    Додамо, що МЗС Росії уже вляпалося у антисемітський скандал, коли голова відомства Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського із Адольфом Гітлером, заявивши, що у фюрера нацистської Німеччини також були єврейські предки.

    Ізраїльська влада вкрай обурилася такій заяві та більше не планує зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.

    Теги: росія окупанти війна Сергій Лавров скандал Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia нейтралітет
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    Обурили весь світ: Зеленський обговорив з Бенетом скандальні слова Лаврова