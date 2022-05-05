Кого Путін запросив до Кремля перед вторгненням в Україну? Що пише світова преса

У промисловості Люксембурга помітна відсутність російської сировини

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 4 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Європа

Люксембург. «Luxemburger Wort»: «Більше, ніж просто нафта та газ. У промисловості Люксембургу помітна відсутність російської сировини».

Торгівля Люксембургу з Росією корегується добре. Тим не менш, деякі галузі та компанії залежали від постачання з путінської імперії певної сировини. Окремі породи дерева, бітум та деталі для будівельних машин – список браку галузі внаслідок війни в Україні виходить далеко за межі нафти та газу. Замінники більшості цих видів сировини можна знайти на світовому ринку. Проблема: відповідні ланцюжки поставок ще належить налагодити. Наприклад, Cimalux від Esch/Alzette очікує, що ціни на кам'яне вугілля, необхідне для виробництва цементу, до кінця року зростуть вчетверо. Це впливає на компанії в ситуації, коли вони вже борються із надзвичайно високими цінами на матеріали та енергію на третьому році пандемії коронавірусу. Однак у той час як для більшості інших видів сировини можна знайти замінники, багатьом компаніям доводиться стикатися з раніше неймовірною ситуацією: можливим заміщення газу у разі ембарго.

Швейцарія. «Tages-Anzeiger»: «Швейцарія готується до візиту Зеленського»

На конференцію щодо України президент Іньяціо Кассіс очікує в липні численних глав держав, зокрема президента України, якому загрожує Росія. Очікують також прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Вимоги безпеки величезні.

Конференцію було заплановано до того, як Росія напала на Україну. Програма складалася для обговорення реформ в Україні. Війна змінила все. Проте, захід у Лугано має відбутися як донорська та конструкційна конференція. Президент України має виступити на відкритті 4 липня разом із федеральним президентом Ігнаціо Кассісом. Чи приїде Зелленський, залежить від розвитку подій на той час і, ймовірно, буде вирішено лише в останню хвилину.

Проте спецслужби готуються гарантувати безпеку Зеленського. Росія тримає його на прицілі. У Лугано він може стати мішенню.

Тим часом Росія розпочала повномасштабну атаку на останній оплот українських бойовиків у Маріуполі.

Німеччина. Газета «FAZ». Мельник називає Шольца «ображеною ліверною ковбасою»

Голова ХДС Фрідріх Мерц запевнив Україну у повній підтримці Німеччини під час візиту до Києва у вівторок. «Ми дамо вам усе, що можемо і що доречно, і військове, і цивільне», – пообіцяв Мерц меру київського передмістя Ірпінь, де у березні було зупинено наступ росіян на українську столицю.

Мерцу показали руйнування, завдані російськими бомбардуваннями житлових районів. Потім він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, колишнім президентом Петром Порошенком та мером Києва Віталієм Кличком у Києві.

Мерц – найвищий німецький політик, який відвідав Україну з початку війни. Федеральний канцлер Олаф Шольц (СДПН) досі утримувався від відвідування країни після того, як у середині березня уряд України не запросив федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайєра через його колишню політику щодо Росії. Посол України у Берліні Андрій Мельник заявив у вівторок про Шольца: «Грати в ображену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державному, дитячий садок».

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) заявила: «Можливо, шановний пане Мельник, ви просто вибачитеся перед президентом, а потім ввічливо запросите канцлера прийти».

США

«WP». Колонка: «Кремлівські збори магнатів». Активи багатьох, хто зустрічався з Путіним у день вторгнення, показують, як олігархи стали покладатися на офшорні домовленості.

У той день, коли він розпочав вторгнення в Україну, президент Росії Володимир Путін викликав у Кремль групу найбагатших бізнесменів своєї країни. За повідомленнями інформаційних агентств, вторгнення було «вимушеним заходом», сказав Путін групі. Посилаючись на економічні санкції, з якими вони, ймовірно, зіштовхнуться з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу, він додав: «Ми розуміємо світ, у якому живемо».

Кожен із запрошених був стовпом російської економіки. Чотирнадцять вважаються мільярдерами. Їхні компанії представляли ключові галузі економіки країни – нафтогазову, банківську, хімічну. Деякі зустрічалися з Путіним понад два десятиліття.

Проте, незважаючи на їх зв'язки з Путіним і становище у Росії, багато хто з них роками вивозив свої багатства з країни, як показують документи. Згідно з підрахунком Washington Post, заснованим на секретних документах, із 37 учасників більше половини пов'язані безпосередньо або через близьких родичів з офшорними компаніями, які займалися транзакціями на сотні мільйонів доларів, робили фінансові вкладення, видавали кредити та формували сімейні трасти.

Переважна більшість офшорних активів серед тих, хто був запрошений Путіним, відображає масштаби (близко 1 трлн. доларів), в яких бізнесмени, що перебувають на вершині російської економіки, виводили багатство з країни і стали покладатися на секретні угоди, які ускладнюють відстеження операцій.

Нагадаємо, лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц, який відвідав Київ, зруйнований Ірпінь та поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, рекомендував канцлеру Олафу Шольцу все ж приїхати до України.

Раніше в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав Шольца «скривдженою ліверною ковбасою». Це німецький фразеологізм, котрий означає, що людина вдає безневинно ображену.

Віце-президент Бундестагу Вольфганг Кубікі розкритикував Андрія Мельника за його висловлювання про канцлера Олафа Шольца. «Олаф Шольц – не ковбаса, це канцлер Федеративної Республіки Німеччини», – сказав Вольфганг Кубікі, а також додав: «Це потрібно поважати».