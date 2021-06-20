Витягли із шестиметрової глибини: у Дніпрі надзвичайники врятували хлопчика

Один зі співробітників ДСНС спустився вниз та, обв’язавши хлопчика мотузкою, піднявся разом із ним нагору драбиною

Рятувальники виявили дитину у колодязі

У Дніпрі надзвичайники врятували 6-річного хлопчика, який впав у відкритий каналізаційний колодязь. Інцидент трапився на вулиці Артеківській Амур-Нижньодніпровського району міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники виявили дитину у колодязі на глибині близько 6 метрів. Один зі співробітників ДСНС спустився вниз та, обв’язавши хлопчика мотузкою, піднявся разом із ним нагору драбиною.

Медичні працівники одразу оглянули врятованого та, з попереднім діагнозом: «забій п’яти», направили до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні для більш ретельного обстеження.

Раніше в Івано-Франківській області під час пожежі вогнеборці врятували дівчинку. 20 червня о 06:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Калуш на вулиці Литвина.