Місія МАГАТЕ завершила роботу на Рівненській АЕС: висновки

МАГАТЕ: «Атомники оперативно реагують на виклики, які виникають після ракетних ударів Росії»

Інспектори МАГАТЕ завершила роботу на Рівненській атомній електростанції. Про це повідомляє пресслужба РАЕС.

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Зазначається, що місія надавала технічну допомогу Україні щодо ядерної безпеки та захищеності електростанції. Інспектори провели оглядові перевірки та обговорили питання ядерної і фізичної безпеки, аварійної готовності та реагування, поспілкувалися з керівництвом і персоналом станції.

Експерти МАГАТЕ відзначили, що персонал АЕС продовжує експлуатувати станцію з високим професіоналізмом, відповідно до затверджених процедур та меж безпеки, попри складні умови через військову агресію Росії в Україні.

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«Системи безпеки РАЕС працюють ефективно, використовуючи багатоешелонний/багаторівневий захист та градуйований підхід. Важливо, що рівненські атомники оперативно реагують на виклики, які виникають після ракетних ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури, та вдосконалюють діяльність. Щодо напряму «ядерна безпека» жодних критичних зауважень під час місії не виявлено. Станція експлуатується на високому рівні. На Рівненській АЕС успішно реалізовано постфукусімські заходи: зокрема підтримуються в готовності мобільні насосні установки та мобільні дизельгенераторні станції», – зазначили експерти.

Раніше МАГАТЕ анонсувало нові рішення щодо Запорізької АЕС. Глава МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.

Крім того, раніше Банкова оприлюднила принципову позицію МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

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