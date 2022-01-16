Вийшла зі шкільного автобуса і пропала: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку

Правоохоронці та волонтери ведуть пошуки вже другу добу

У селі Привільне Криничанського району Дніпропетровської області 14 січня загадково зникла 12-річна Іванна Калинар. Дівчинку розшукують правоохоронці та волонтери. Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області.

За даними поліції, Іванна о 15:30 приїхала до села Привільне і більше її не бачили. «Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне нижче плечей (зачіска каре), очі темні, має невелику косоокість. Була одягнена: пуховик «болотного» кольору, шапка рожева з бубоном, джинси темно – синього кольору, черевики дуті (знизу чорні, зверху сині з малюнком зірки)», – повідомили в поліції.

У Павлоградському пошуково-рятувальному кінологічному загоні «Антарєс» повідомили, що вони разом із іншими волонтерами та небайдужими 15 січня розшукували дитину, проте місце перебування дівчинки і досі невідоме.

«Волонтери та правоохоронці ретельно опрацювали величезні території полів, лісосмуг, чисельні занедбані будівлі, берегову зону ставків, хащі очерету та сміттєзвалища», – йдеться у повідомленні.