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    Події в Україні

    Вийшла зі шкільного автобуса і пропала: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку

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    Дівчинку шукають волонтери - Вийшла зі шкільного автобуса і пропала: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку
    Дівчинку шукають волонтери
    фото: «Антарєс»/Facebook

    Правоохоронці та волонтери ведуть пошуки вже другу добу

    У селі Привільне Криничанського району Дніпропетровської області 14 січня загадково зникла 12-річна Іванна Калинар. Дівчинку розшукують правоохоронці та волонтери. Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області.

    За даними поліції, Іванна о 15:30 приїхала до села Привільне і більше її не бачили. «Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне нижче плечей (зачіска каре), очі темні, має невелику косоокість. Була одягнена: пуховик «болотного» кольору, шапка рожева з бубоном, джинси темно – синього кольору, черевики дуті (знизу чорні, зверху сині з малюнком зірки)», – повідомили в поліції.

    У Павлоградському пошуково-рятувальному кінологічному загоні «Антарєс» повідомили, що вони разом із іншими волонтерами та небайдужими 15 січня розшукували дитину, проте місце перебування дівчинки і досі невідоме.

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    Вийшла зі шкільного автобуса і пропала: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку
    Вийшла зі шкільного автобуса і пропала: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку
    Вийшла зі шкільного автобуса і пропала: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку
    Вийшла зі шкільного автобуса і пропала: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку
    Вийшла зі шкільного автобуса і пропала: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку
    Вийшла зі шкільного автобуса і пропала: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку
    фото: «Антарєс»/Facebook

    «Волонтери та правоохоронці ретельно опрацювали величезні території полів, лісосмуг, чисельні занедбані будівлі, берегову зону ставків, хащі очерету та сміттєзвалища», – йдеться у повідомленні.

    Теги: Дніпро
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    Вийшла зі шкільного автобуса і пропала: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку