Загарбники обстріляли село під Запоріжжям, де мав проходити «зелений коридор»

Унаслідок чергової збройної атаки росіян по Кам’янському було пошкоджено приватні будинки

Рашисти сьогодні обстріляли село Кам'янське, через яке планувалось відкриття «зеленого коридору». Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Телеграмі.

«Ворожі війська продовжують потужні обстріли населених пунктів Запорізької області. Так, унаслідок чергової збройної атаки росіян по Кам’янському було пошкоджено приватні будинки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість людей уже виїхало із села, але частина місцевих все ж залишилася у власних домівках. Вони розповідають, що селище регулярно обстрілюється, а до страшних звуків уже звикли. Через російську збройну агресію повністю зруйновано або згоріло чимало домівок, гинуть або отримують поранення цілі сім'ї, страждають від ворожих атак і тварини.

Також люди розповідають, що російські снаряди регулярно прилітають на подвір’я, а обстріли починаються рано-вранці і закінчуються пізно ввечері.

В ОВА запевняють, що всі докази військових злочинів, зокрема руйнувань, та порушення звичаїв війни і норм Міжнародного гуманітарного права на території області фіксуються.

Нагадаємо, під час евакуації цивільних з «Азовсталі» у Маріуполі, російські війська порушили режим «тиші» і обстріляли автомобіль, загинув військовий, шестеро поранених.