Відбувся черговий обмін полоненими. Скільки українців повернулося додому
Серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України
У п’ятницю, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою РФ. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
«Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок», – написала вона.
Верещук зазначила, що додому повертаються 28 військових і 13 цивільних.
«Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України», – додала вона.
Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 30 квітня. Тоді звільнили 14 українців: сімох військових та сімох цивільних. Одна з жінок-військових була на 5 місяці вагітності.
5 травня Служба безпеки повідомила, що від початку повномасштабної війни Україна провела з Росією дев'ять обмінів полоненими. За цей час додому повернулись 324 українців,
В СБУ працює гаряча лінія для тих, хто хоче повідомити про факт незаконного позбавлення волі або потрапляння в полон наших громадян:
- +38 067 650 83 32;
- +38 098 087 36 01.
Також інформацію можна надавати через електронну пошту: [email protected]
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