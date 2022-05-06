Відбувся черговий обмін полоненими. Скільки українців повернулося додому

Серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України

У п’ятницю, 6 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою РФ. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок», – написала вона.

Верещук зазначила, що додому повертаються 28 військових і 13 цивільних.

«Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України», – додала вона.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 30 квітня. Тоді звільнили 14 українців: сімох військових та сімох цивільних. Одна з жінок-військових була на 5 місяці вагітності.

5 травня Служба безпеки повідомила, що від початку повномасштабної війни Україна провела з Росією дев'ять обмінів полоненими. За цей час додому повернулись 324 українців,

В СБУ працює гаряча лінія для тих, хто хоче повідомити про факт незаконного позбавлення волі або потрапляння в полон наших громадян:

+38 067 650 83 32;

+38 098 087 36 01.

Також інформацію можна надавати через електронну пошту: [email protected]

Нещодавно окупанти розкрили моторошні подробиці катувань українських полонених.

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