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Польща різко збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Польща різко збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю
Польща пересуває армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб «відлякати агресора»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

10 тис. польських військових перебуватимуть на кордоні з Білоруссю

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує перекинути до кордону з Білоруссю до 10 тис. додаткових військових для підтримки Прикордонної служби. Про це повідомляє Reuters.

«Близько 10 тис. військових перебуватимуть на кордоні, із них 4 тис. будуть безпосередньо підтримувати Прикордонну службу, а 6 тис. будуть у резерві», – сказав Блащак.

«Ми пересуваємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, щоб він не наважився на нас напасти», – додав Блащак.

Раніше повідомлялося, що Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив нападом «вагнерівців» на Польщу.

Нагадаємо, що Польща закриє всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Лукашенка триватимуть. Як повідомлялося, в Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою. 

Теги: Польща Білорусь

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