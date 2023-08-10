Польща різко збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю

Польща пересуває армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб «відлякати агресора»

10 тис. польських військових перебуватимуть на кордоні з Білоруссю

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує перекинути до кордону з Білоруссю до 10 тис. додаткових військових для підтримки Прикордонної служби. Про це повідомляє Reuters.

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«Близько 10 тис. військових перебуватимуть на кордоні, із них 4 тис. будуть безпосередньо підтримувати Прикордонну службу, а 6 тис. будуть у резерві», – сказав Блащак.

«Ми пересуваємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, щоб він не наважився на нас напасти», – додав Блащак.

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Раніше повідомлялося, що Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив нападом «вагнерівців» на Польщу.

Нагадаємо, що Польща закриє всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Лукашенка триватимуть. Як повідомлялося, в Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою.