Влада Харківщини попередила жителів про цинічні плани окупантів

Росіяни час від часу намагаються наступати на Харківщині

Ворог намагається маскуватися під українське мовлення

У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою «Слобожанське FM». Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

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«Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають слухати лише перевірену інформацію:

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Балаклія – 104,9 МГц;

Зміїв – 90,8 МГц;

Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц;

Барвінкове – 103,4 МГц;

Ізюм – 89,7 МГц.

Нагадаємо, триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.