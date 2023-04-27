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Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Мобілізований військовослужбовець на Лиманському напрямку обговорює невдоволення діями командування
фото з відкритих джерел

ГУР: «За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата»

Спеціалісти української розвідки продовжують успішно перехоплювати конфіденційні розмови російських загарбників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Мобілізований військовослужбовець з РФ на Лиманському напрямку обговорює невдоволення діями командування та небажання продовжувати виконувати завдання у складі підрозділів армії РФ.

«Либо они идут опять в наступление, и может 9-го мая что нибудь закончится.
Заморозились все эти отпуска, нах*й, ждут глобальное какое-то наступление», – розповів окупант у розмові.

«За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата» – йдеться у повідомленні ГУР.

Підкреслимо, Росіяни накопичують ракети, однак це не означає, що вони атакують Україну 9 травня. Ракетна загроза існує незалежно від дат. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, Триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 квітня.

Теги: окупанти перехоплення ГУР

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