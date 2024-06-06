«Епіцентр» будує свою першу АЗС

На АЗС продаватиметься дизпальне пальне та бензин марки А-95+ та А-95

Об'єкт буде побудовано на Київщині

Мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» розпочала будівництво першої автозаправної станції у Київській області. Про це повідомляє видання «НафтоРинок» з посиланням на дозвільні документи за травень 2024 року, копії яких є у розпорядженні видання.

Як зазначає видання, об'єкт буде побудовано на території компанії, де розташований логістичний центр «Калинівка», митний термінал та завод з виробництва керамічної плитки й керамограніту в селищі Калинівка Фастівського р-ну Київської обл.

Зокрема, на АЗС продаватиметься дизпальне пальне та бензин марки А-95+ та А-95. Для зберігання пального буде збудовано два підземні резервуари об’ємом по 100 куб. м. Річний об’єм нафтопродуктів сягатиме до 10 500 куб. м.

Також у будівлі АЗК будуть магазин з продажу супутніх товарів та кафе швидкого харчування.

Загальна площа земельної ділянки, на якій розміщується підприємство, становить 0,3004 га.

Нагадаємо, у травні 2024 році Верховна Рада зареєструвала проєкт закону №11256, який передбачає збільшення податків на підакцизну продукцію в Україні. Він передбачає, зокрема, за п’ять кроків збільшити акцизний податок на пальне до 2028 року. Якщо цей закон буде прийнято, Україну чекатиме стрімке зростання вартості пального.

Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне.

До слова, підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює Кабмін, призведе до закриття бізнесу та підвищення рівня безробіття. Крім того, таке підвищення позначиться на цінах, тож як наслідок, платити більше доведеться всім українцям.