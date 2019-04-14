Внаслідок ДТП на Харківщині загинув поліцейський



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Автомобіль, у якому перебував поліцейський, в'їхав у дорожній стовп

У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув співробітник поліції.

ДТП сталася в с. Дворічний Кут Дергачівського району Харківської області на трасі Харків - Охтирка.

«На місці події було встановлено, що 36-річний водій рухався на автомобілі в напрямку міста Охтирка. Біля селища Дворічний Кут, здійснюючи обгін, він не впорався з керуванням і скоїв наїзд на перешкоду. Від отриманих травм чоловік помер на місці», - повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як зазначає «Інтерфакс-Україна», загиблий був співробітником Зміївського відділу поліції області. Його автомобіль Mitsubishi в'їхав у дорожній стовп, машина поставлена на штрафмайданчик Дергачівського відділу поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ДТП у Польщі загинули два українця.