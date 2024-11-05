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Ворог вдарив КАБами по Харкову

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ворог вдарив КАБами по Харкову
Ворог обстріляв Харків
фото з відкритих джерел

У Харкові пролунала серія вибухів

У Харкові в ніч на 5 листопада пролунали вибухи під час російського обстрілу. Ворог запустив керовані авіабомби (КАБи) у бік міста. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В районі міста Харків близько 00:07 пролунала серія вибухів.

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях до зняття загрози ворожої повітряної атаки. Крім того, надійшло попередження про можливі повторні обстріли з боку російських окупантів.

«У місті пролунала серія вибухів – будьте обережні. Можливі повторні атаки на місто!» – написав мер Ігор Терехов у своєму Telegram.

Також про загрозу авіаударів попередили мешканців Харківського району.

«Окупанти завдають ударів! Харків та район: залишайтеся в укриттях», – йдеться в заяві керівника обласної військової адміністрації.

Зазначимо, що через кілька хвилин після першої серії вибухів, які були чутні в Харкові, пролунала й інша.

У Повітряних силах ЗСУ зафіксували повторні пуски КАБів російськими загарбниками у напрямку міста.

До слова, окупанти вкотре обстріляли Харків ввечері 3 листопада. За інформацією очільника міста Ігора Терехова, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі. 

Пізніше рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих.

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Теги: Харків окупанти рятувальники Telegram місто Олег Синєгубов Ігор Терехов ворог росіяни війна

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