Росіяни поцілили в супермаркет у Харкові: є постраждалі – Терехов

Росія вдарила по супермаркету в Харкові

Росія обстріляла Харків

Окупанти вкотре обстріляли Харків ввечері 3 листопада. За інформацією очільника міста Ігора Терехова, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі.

«За наявною інформацією - влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки», – написав Терехов.

Також він повідомив про кількох поранених. Дані уточнюються.

Ввечері 3 листопада російські війська вкотре обстріляли Харків керованими авіабомбами. Нині уточнюється інформація щодо постраждалих та руйнувань. Попередньо, один з ворожих КАБів поцілив безпосередньо по місту.

Зауважимо, 1 листопада армія РФ завдала удар двома ракетами по місцю дислокації поліції в Харкові. За попередньою інформацією, ворог атакував ракетами типу С-300/400. Внаслідок удару одна людина загинула, є 46 постраждалих.

Згодом, під час розбору завалів, рятувальники знайшли та врятували кота.

До слова, ввечері 28 жовтня російська ракета влучила в одну з унікальних українських пам'яток – Держпром у Харкові. Це найбільша у світі будівля у стилі конструктивізму та офіційний претендент на список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.