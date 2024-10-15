Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: з'явилися фото наслідків

В одному з районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі

Внаслідок атаки ворога загинула одна людина та ще 16 отримали поранення

Російські війська вдарили вночі по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула одна людина та ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє МВС.

В одному з районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідували вогнеборці.

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Наслідки російського удару по Миколаєву фото: Telegram/МВС

Окрім цього, в іншому районі горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежа локалізована. Триває ліквідація.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня окупанти завдали кілька ударів балістичними ракетами по регіонах України. Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок атаки на місто загинула людина, ще 11 отримали травми та поранення.

Як відомо, у Торецьку Донецької області не залишилося жодного вцілілого будинку чи укриття для цивільних і військових. Це дозволяє російським окупантам захоплювати нові райони міста.

До слова, російські військові обстріляли один із житлових районів Херсона, снаряд влучив у житловий будинок, загинули двоє жінок.

Як повідомлялося, російські війська просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від міста Харків), а також відбили позиції в ЗСУ в Курській області.