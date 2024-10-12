Кривавий вересень: Україна втратила найбільше цивільних в перший місяць осені – ООН

ООН заявляє, що в вересні 2024 року Україна втратила найбільше цивільних громадян внаслідок війни

В ООН заявили, що 46% загиблих в Україні були старші за 60 років. Крім того, у вересні загинули 9 дітей і 76 зазнали поранень. Про це сказано у щомісячному звіті Моніторингової місії ООН з прав людини.

В організації заявили, що 46% загиблих були старші за 60 років. Крім того, у вересні загинули 9 дітей і 76 зазнали поранень.

«Ракетні атаки по всій країні, особливо проти міст Харків і Запоріжжя, сприяли збільшенню кількості жертв. Поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням БПЛА», – зазначається у звіті.

В ООН додали, що «переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) та пошкоджень освітніх і медичних установ (96%) у вересні, як і раніше, сталися на території, підконтрольній Україні».

«Щонайменше 30 обстрілів пошкодили або зруйнували енергетичну інфраструктуру (25 на території, контрольованій Україною, і 5 на території, окупованій РФ)», – сказано у звіті.

Зазначається, що російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ - атакують українські регіони.

Нагадаємо, представниця агентства ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм Біллінг заявила, що Організація Об’єднаних Націй (ООН) не має коштів для допомоги українцям прийдешньої зими, у той час, коли більше половини потужностей України з виробництва електроенергії знищено.

До слова, Генеральна асамблея ООН переважною більшістю у середу, 18 вересня, підтримала резолюцію, згідно з якою Ізраїль має залишити окуповані території. Про це повідомляє The Guardian.

У свіжій доповіді щодо України, Моніторингова місія ООН з прав людини повідомила про нові факти порушення росіянами Женевських конвенцій. Організація наголосила, що страти українських військових є серйозними порушеннями та Міжнародно гуманітарного права (МГП). Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.