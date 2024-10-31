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У Харкові внаслідок російської атаки загинула дитина – Синєгубов

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Харкові внаслідок російської атаки загинула дитина – Синєгубов
У Харкові загинув хлопчик
Фото: ДСНС

Росіяни завдали ударів ФАБами по багатоповерхівці в Харкові

Через російський удар по багатоповерхівці в Харкові загинула дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

«На жаль, одна дитина загинула. Ще 29 постраждалих. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більше як півгодини проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Співчуття рідним», – написав він у Телеграмі.

Пізно ввечері 30 жовтня російські війська завдали удару по Харкову. За даними місцевої влади, був удар у Салтівському районі міста – російські сили поцілили у багатоповерхівку. За попередніми даними, противник вдарив по Харкову ФАБом-500.

Як повідомили у Харківській ОВА, наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи, вже відомо про велику кількість постраждалих. 

«На дану хвилину 30 постраждалих, з них 1 дитина під завалами, 1 дитина загинула. Немає слів», – написав у Телеграмі очільник міста Ігор Терехов.

Раніше Харківська ОВА показала наслідки російського удару по житловому будинку. 

До слова, раніше Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова.

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Теги: обстріл Володимир Зеленський Олег Синєгубов Ігор Терехов дитина Харків війна

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