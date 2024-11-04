Україна розробляє нові рішення в боротьбі з КАБами – Зеленський

Зеленський заслухав доповіді про боротьбу з засобами російського повітряного терору

Російські окупанти останнім часом значно посилили атаки керованими авіабомбами

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Серед ключових питань – посилення ППО, власне виробництво зброї та застосування далекобійних дронів. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Очільник України заслухав доповідь виконувача обов'язки командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору.

«Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп. Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше «Шахедів», ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти», – розповів Зеленський.

Також були доповіді про власне виробництво – снаряди, зброя, техніка, засоби РЕБ, дрони.

«Результати контрактації на поточний рік та планування на наступний. Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників», – каже Зеленський.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів і планування операцій.

Нагадаємо, у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу. Як зазначає Генштаб, з усіх безпілотників 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави.

З початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Як повідомлялося, запускаючи безпілотники Shahed на низьких висотах, росіяни намагаються максимально заплутати засоби протиповітряної оборони.

До слова, російські керовані авіаційні бомби стали вирішальним чинником просування окупантів на сході України. Утім, ЗСУ готуються давати відсіч новою зброєю вітчизняного виробництва.