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    Події в Україні

    Президент нагородив 344 військових, ще п'ятеро стали Героями України

    Президент нагородив 344 військових, ще п'ятеро стали Героями України

    Збройні Сили України продовжують мужньо боронити територію України

    Президент Володимир Зеленський нагородив 344 військових ЗСУ, ще п'ятеро стали Героями України. Про це голова держави сказав у відеозверненні 7 квітня.

    Збройні Сили України продовжують мужньо боронити територію України. Особливо зараз відбивають наступ російських військ на Донбасі, де окупанти активізуються й отримують нові сили з Росії.

    Володимир Зеленський запевнив, що країна все бачить, аналізує кожен крок ворога та буде жорстко відповідати.

    «І вже – стійка традиція: перед записом цього звернення я підписав укази про відзначення наших найсміливіших воїнів державними нагородами та званнями Герой України»,ь– підкреслив Зеленський.

    Нагороджені 344 військовослужбовці Збройних Сил України. Ще п'ятеро військовослужбовців стали сьогодні Героями України.

    Наприкінці відео президент також подякував за службу кожному захиснику та захисниці.

    Також президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 152 українських захисників, із них троє – посмертно.

    Нагадаємо, у суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України.

    Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно.

    Раніше стало відомо, що український прикордонник Роман Грибов, який прославився на увесь світ фразою про «російський воєнний корабель», отримав відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Герой України Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент нагородив 344 військових, ще п'ятеро стали Героями України