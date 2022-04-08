Білорусь ввела держрегулювання цін на шкарпетки, мило та туалетний папір

Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну.

За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні.

Тож пізніше білоруські чиновники заявили і кілька разів повторили, що збройні сили Білорусі не братимуть участі у війні Росії проти України.

2 квітня Генштаб Збройних сил України зазначив, що білоруські війська посилюють оперативну та бойову підготовку.





