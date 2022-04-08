Білорусь ввела держрегулювання цін на шкарпетки, мило та туалетний папір
Щоб стримати ріст цін на необхідні товари, зібрали Раду міністрів Білорусі
У підсанкційній Білорусі вирішили посилити контроль ринку для «стабілізації». Там ввели державне регулювання цін на шкарпетки, мило та навіть туалетний папір. Про це повідомляє телеграм-канал «Кулуары Kyky»
Щоб стримати ріст цін на необхідні товари в країні, зібрали Раду міністрів Білорусі. Вони вирішили контролювати вартість таких товарів як мило; туалетний папір; серветки; підгузки; синтетичні мийні засоби; зубну пасту; взуття для дітей; панчішно-шкарпеткову продукцію.
Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну. За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні. Тож пізніше білоруські чиновники заявили і кілька разів повторили, що збройні сили Білорусі не братимуть участі у війні Росії проти України. 2 квітня Генштаб Збройних сил України зазначив, що білоруські війська посилюють оперативну та бойову підготовку.
Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну.
За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні.
Тож пізніше білоруські чиновники заявили і кілька разів повторили, що збройні сили Білорусі не братимуть участі у війні Росії проти України.
2 квітня Генштаб Збройних сил України зазначив, що білоруські війська посилюють оперативну та бойову підготовку.